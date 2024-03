Emmen ruimt op: grote actie op terrein van man uit Klazienaveen

Aan de Dordsedijk bij Klazienaveen is op dit moment een grote opruimactie gaande. De gemeente Emmen krijgt daarbij hulp van de milieupolitie. Ook is beveiliging aanwezig.

De opruimactie is bij het huis van Willy Bryan. Er worden onder meer graafmachines ingezet om de rommel op te ruimen. Ook staan er sleepwagens klaar om oude machines af te slepen.

Conflict met gemeente

Bryan ligt sinds 2010 overhoop met de gemeente. Volgens de gemeente lag er toen een hoop rommel en oud ijzer op het terrein, terwijl dat in strijd was met het bestemmingsplan. Nadat Bryan meerdere malen was gesommeerd om de boel op te ruimen en dat vervolgens niet deed, besloot Emmen zelf actie te ondernemen. De rekening van 71.000 euro werd vervolgens naar de Klazienavener gestuurd.