VKW verslaat Roden in heerlijke wedstrijd

Eersteklasser VKW uit Westerbork is de competitie begonnen met een 3-2 overwinning op Roden. In een aantrekkelijke wedstrijd was de overwinning van de thuisclub verdiend.

De eerste kans in de wedstrijd was weliswaar voor Roden, maar de thuisploeg kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Een snelle uitval over de rechterflank werd door Jonas Nijland vakkundig afgerond.

VKW leek halverwege de eerste helft op 2-0 te komen. Roden doelman Rik Oosterloo ging onder de bal door, maar scheidsrechter Boekholt zag een overtreding van Anjo Willems op de keeper en dus bleef de marge één treffer.

Oude voetbalwet

De ploeg van trainer Karlo Mepplink miste kans na kans en dus trad, vijf minuten voor rust, een oude voetbalwet in werking. Robin van der Tuin was sneller dan zijn directe tegenstander en scoorde de onverdiende gelijkmaker. Toch ging VKW met een voorsprong rusten. In de slotseconden van de eerste helft herstelde Leon Santema de verhoudingen op het veld, door de 2-1 ruststand binnen te tikken.

Roden kwam met meer passie uit de kleedkamer en kreeg in de tweede helft een paar goede kansen, maar VKW doelman Martijn Mulder moest een paar keer ingrijpen om de voorsprong in stand te houden.

Beslissing

Twintig minuten voor tijd leek Anjo Willems de wedstrijd te beslissen. De topscorer van VKW stond, weer eens, op de goede plek om de 3-1 te maken. Toch bleven de gasten knokken voor een beter resultaat, maar de ploeg van trainer Freddy Strating bleef slordig in de afronding.

In een spannende slotfase drong Roden wel aan, maar was VKW gevaarlijk op de counter. Roden eindigde de wedstrijd met tien man, nadat David Jansen zijn tweede gele kaart had gekregen. Met een man minder kreeg Roden de laatste kans van de wedstrijd, maar gescoord werd er niet meer.