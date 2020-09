Hoogeveen verliest uitwedstrijd van Purmersteijn

"Onnodig". Trainer Nico Haak van Hoofdklasser VV Hoogeveen vatte de nederlaag uit bij Purmersteijn duidelijk samen. Ondanks tientallen gecreëerde kansen verloor Hoogeveen met 3-2 in de Hoofdklasse A. "Zeker in de eerste helft kregen wij opgelegde kansen. Ik kan mijn ploeg wel verwijten dat ze te weinig scoren." VV Hoogeveen staat nu op de elfde plek van de ranglijst.

Hoogeveen was in de eerste twintig minuten de betere ploeg, maar wist de kansen niet te benutten tegen de thuisploeg. "Toen hadden wij moeten scoren", er kende trainer Nico Haak. Na ruim veertig minuten was het bij Purmersteijn bij de eerste de beste kans wel raak. Na slordig balverlies aan de kant van Hoogeveen, maakte Mak Trezner de 1-0. Toch kwam Hoogeveen wel kort na rust op 1-1 via Martijn Drent.

Dubieuze penalty

Bij de 2-1 ging een dubieuze penalty voor Purmersteijn aan vooraf. "Ik zag een doodgewoon duel tussen linksback en de rechtsback. Het was gewoon een mannelijk duel." Desondanks ging de bal wel op de stip. Een paar minuten later werd het zelfs 3-1 via Genairo Promes, na slecht verdedigen van Hoogeveen. "Dan loop je weer achter de feiten aan. Dat was, net als in de wedstrijd vorige week tegen Be Quick 1887, totaal onnodig", aldus Haak.

In de laatste twintig minuten kreeg Hoogeveen weer de grootste kansen, maar gescoord werd er pas in de laatste 87ste minuut via Louis Vijfhuizen. De speler, die afgelopen zomer overkwam van zaterdaghoofdklasser DETO uit Vriezenveen, scoorde uit een corner. Dat was ook het laatste doelpunt van de wedstrijd, want 3-2 was ook de eindstand.

Verwijten

Haak stond na afloop van de wedstrijd dan ook met een bittere nasmaak in zijn mond de pers te woord. "We creëren twintig kansen, maar scoren maar twee keer. Het is exact hetzelfde verhaal als vorige week. In twee weken tijd maar drie doelpunten maken, terwijl we zoveel kansen missen, en wel zes doelpunten tegen. Dat kan ik mijn ploeg wel verwijten."