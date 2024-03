Isala en UMCG staan in top 250 van beste ziekenhuizen ter wereld

Universitair Medisch Centrum Groningen en Isala Zwolle zijn opgenomen in de top 250 van beste ziekenhuizen ter wereld. Deze ranglijst is samengesteld door het Amerikaanse tijdschrift Newsweek, in samenwerking met het Duitse online data-platform Statista.

Deze lijst is gebaseerd op een online enquête, waar meer dan 85.000 medische experts aan hebben meegedaan. Ook is gebruik gemaakt van openbare data van een publieksenquête over de tevredenheid van patiënten en is er onder meer gekeken naar veiligheid, hygiëne en het aantal patiënten per arts. Meer dan 24.000 ziekenhuizen in 30 landen zijn beoordeeld.

Middenmoter en hekkensluiter

Het UMCG staat op de 140e plaats op deze wereldwijde ranglijst. Isala is de hekkensluiter. "Dat we als Isala op deze wereldwijde lijst staan, is een compliment voor iedereen die bij Isala werkt. Het wordt internationaal gezien dat de zorg die wij onze patiënten bieden van hoge kwaliteit is. Als ik de lijst zo bekijk, is er nog ruimte voor verbetering", reageert Ina Kuper, lid van de Raad van Bestuur.

Er staan negen Nederlandse ziekenhuizen in de top 250. Het beste ziekenhuis ter wereld is volgens dit onderzoek in het Amerikaanse Rochester, in Minnesota.