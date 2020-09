1F: GOMOS en SVBO halen hard uit

In de eerste speelronde van de Eerste Klasse F hebben GOMOS uit Norg en SVBO uit Barger-Oosterveld hard uitgehaald. De ploeg van trainer Martin Drent won met maar liefst 0-4 tegen SC Stadspark, terwijl SVBO thuis met 5-1 won tegen FVC uit Leeuwarden. Germanicus ging wel onderuit, en wel tegen vv Heerenveen: 0-1. De Drentse derby tussen VKW en Roden eindigde in 3-2 voor de thuisploeg.

SC Stadspark - GOMOS 0-4

GOMOS schoot uit de startblokken. Binnen een kwartier scoorde Robert Elsinga al twee doelpunten. Daarna was Jannes Siegers die de 0-3 aantekende. Binnen een half uur scoorde Elsinga alweer zijn derde treffer. Dat was ook de eindstand, want in de tweede helft gebeurde er weinig. De beste kansen waren voor Stadspark, maar gescoord werd er niet meer.



SVBO - FVC 5-1

Ook SVBO was op dreef. De ploeg van trainer Marc Hegeman kwam binnen een half uur op 1-0, maar de gasten kwamen snel weer langszij door een doelpunt van Leo Spindelaar. Vlak voor rust was het Maarten Wielens die de thuisploeg weer op voorsprong zette. Na de thee werd de score uitgebouwd door Mike Veenstra en tweemaal Ronald Gerdes.

Germanicus - vv Heerenveen 0-1

Voor nieuwkomer Germanicus eindigde de eerste wedstrijd in de Eerste Klasse in een nederlaag. Na 12 minuten keek de ploeg van trainer Marc Hegeman al tegen een achterstand aan. Het kwam de klap niet meer te boven. De enige die op het wedstrijdformulier kwam, was Daan van Dijk die een gele kaart achter zijn naam kreeg.