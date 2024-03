Ewout Klok draait bij en keert terug bij de VVD: 'Heel goed gesprek gehad'

Ewout Klok keert terug bij de VVD. De pomphouder uit Ten Arlo is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VVD Drenthe. En dat terwijl hij na de verkiezingen zijn lidmaatschap nog opzegde.

Klok vertrok bij de liberale volkspartij omdat hij, tegen de wil van VVD Drenthe in, werd geweerd van de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Reden: Klok is in 2012 bekeurd voor de verkoop van alcohol in zijn tankstation. Volgens Klok ging dat om een proefproces, met goedkeuring van de eigen VVD-minister Schippers. Verder was zijn twittergedrag een bezwaar én hij had een rijontzegging gekregen wegens te hard rijden.

Dat Klok dit feit werd aangerekend, ruim tien jaar na dato, daar is hij boos over geworden. "Er werd mij een bestuurlijke blokkade opgelegd door de kandidaatstellingscommissie", zei hij in gesprek met RTV Drenthe.

'Energie inzetten voor idealen VVD'

Volgens een persbericht van de VVD Drenthe heeft onlangs 'een zeer inhoudelijk en constructief gesprek plaatsgevonden' tussen Klok en landelijk partijvoorzitter Eric Wetzels. De plooien zouden nadien zijn gladgestreken. "Dit gesprek heeft ertoe geleid dat de discussiepunten die er waren zijn uitgesproken en dat is afgesproken alle energie in te zetten om de idealen van de VVD (en in het bijzonder de VVD in Drenthe) op te pakken."

Volgens de nieuwbakken VVD-voorzitter was het gesprek met de VVD-top 'heel goed'. "Het is uitgesproken en er zijn excuses gemaakt voor de hele procedure. We zijn tot de conclusie gekomen dat we samen verdergaan."

Na zijn terugkeer kreeg Klok het aanbod van VVD Drenthe om zich beschikbaar te stellen voor het regiovoorzitterschap. "Daar ben ik blij mee. Ik ben ook nooit anti-VVD geweest, maar het ging meer over hoe ik ben behandeld."

René Laan

Klok heeft een lange staat van dienst bij de VVD. Tussen 2010 en 2015 was hij al voorzitter van de Drentse afdeling. Ook zat hij jarenlang in de gemeenteraad van Hoogeveen. Met zijn jarenlange ervaring als benzinebaas vertegenwoordigt hij de belangen van zijn sector in de Belangenvereniging Tankstations (BETA). In juli loopt Kloks termijn af.