Hoofdstraat-Zuid krijgt na jaren facelift, ondernemers blij

Financiële malaise, bezuinigingen en uitstel. Ze zaten de gemeente Hoogeveen jarenlang dwars in de plannen om de zuidkant van de Hoofdstraat op te knappen. Ondernemers hopen er al tijden op en kunnen nu gerust ademhalen, want de werkzaamheden zijn begonnen.

Veel groen en plek om te zitten. Zo moet de zuidkant van de Hoofdstraat in Hoogeveen eruit komen te zien deze zomer. Maar voordat het zover is moet er nog hard gewerkt worden. "Dit gedeelte is al dertig jaar oud. Tegels waren glad en vies", vertelt Jan Stam, voorzitter van Binnenstad Hoogeveen. "Het was toe aan een opknapbeurt en nu gaat dat gebeuren."