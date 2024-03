Oud-profvoetballer Mark-Jan Fledderus (41) per direct weg bij Eredivisie CV

VOETBAL - Oud-voetballer Mark-Jan Fledderus uit Coevorden vertrekt per direct als technisch manager van de Eredivisie CV. Fledderus tekende in juni vorig jaar zijn contract.

De Eredivisie CV is de belangenbehartiger van alle achttien eredivisieclubs. Fledderus was als technische man onder andere verantwoordelijk voor de competitieopzet, de speeldagenkalender en de speelondergronden van de stadions.

Evaluatiemoment

Directeur Jan de Jong koestert geen wrok richting de Coevordenaar. "Er was recent een evaluatiemoment. Dat hadden we ook met elkaar afgesproken. Daarin hebben we vastgesteld dat we, ondanks de prettige samenwerking, niet verder met elkaar gaan", verklaart hij.

"Wij danken Mark-Jan voor zijn inzet en inbreng. Het is een fijne kerel, die goed in het team paste, maar hij gaat zijn geluk nu elders beproeven", aldus de directeur.

Slaan amateurvoetballer

Fledderus speelde als voetballer in Nederland onder meer voor Heracles Almelo, Roda JC en FC Groningen. Bij die laatste club werd hij in februari vorig jaar ontslagen als technisch manager. In januari stopte hij als amateurvoetballer, nadat hij in zijn debuutwedstrijd voor vv HSC in Sappemeer een klap had verkocht aan een tegenstander.