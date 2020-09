Alcides laat zege uit handen glippen: 2-3 verlies tegen TAC'90

"We hebben het helaas kinderlijk eenvoudig weggegeven", aldus trainer Wilko Niemer. In de 75ste minuut zag het er nog mooi uit voor Alcides nadat Boye Keizer de 2-1 binnenschoot. Maar in de laatste tien minuten ging het toch nog mis nadat Abdullah Achahbar (83ste) en Soeredj Angoelal (87ste) nog scoorden voor TAC ' 90. "Dit was niet nodig geweest, want wij waren over de gehele wedstrijd de betere partij."

Alle doelpunten vielen overigens in de tweede helft. Jimmy Vapor opende de score. Tien minuten later was het Matthias Mijnheer die op fraaie wijze de gelijkmaker aantekende. "Ik heb een mooie pot voetbal gezien onder fraaie omstandigheden. Toch is het zonde dat je de wedstrijd verliest. Aan de andere kant: Vorige week kregen wij twee punten te veel, nu minimaal een punt te weinig."