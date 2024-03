Expeditie Nederland: Het mysterie van kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill

Er zijn naast Broken Circle/Spiral Hill, nog twee landschapskunstwerken gemaakt door Robert Smithson. Die liggen beide in Amerika. Het begint in 1970 met de aanleg van Spiral Jetty. In 1971 gaat hij in Emmen aan de slag en twee jaar later begint hij in de Amerikaanse staat Texas aan Amarillo Ramp.

Tijdens de aanleg van dit kunstwerk komt Smithson om het leven door een vliegtuigongeluk. Zijn weduwe, Nancy Holt, maakt het kunstwerk later af. In de reportage zie je foto's van de andere kunstwerken. Ook is er beeldmateriaal te zien, gedraaid door Smithson zelf toen hij Broken Circle/Spiral Hill aanlegde.

Anoniem

De huidige eigenaren van het terrein waarop het kunstwerk ligt, willen anoniem blijven. Maar namens hen spreken we wel met iemand die over de plannen van het terrein vertelt. Zo is woningbouw een optie. En het kunstwerk moet wat hen betreft intact blijven.

Of kunstenaar Robert Smitshon het daar mee eens is, zullen we nooit weten. "Toen hij het kunstwerk maakte, was het de bedoeling dat het tijdelijk zou zijn. Dus wat hij ervan vindt dat het er nog is, weten we niet", legt Reenders uit. "Wat we wel weten is dat het er nog is." En voorlopig blijft het er dus ook. En wie weet is het over een aantal jaren weer voor iedereen toegankelijk.