Conflict over 'rommelerf' Klazienaveen sleept zich al jaren voort

"Hij noemt zichzelf handelaar, maar hij is meer een verzamelaar. Hij koopt veel maar verkoopt niets." Zo omschrijft een buurtbewoner in 2011 de man wiens 'rommelerf' al bijna 15 jaar lang regelmatig het nieuws haalt: Willy Bryan. Het terrein van de 77-jarige man werd vandaag voor de derde keer door de gemeente leeggehaald.

Al die jaren verzet Bryan zich met hand en tand tegen het betalen van de verwijderingskosten.

Begin 2011 rukt de gemeente Emmen uit richting de Dordsedijk in buurtschap Barger-Oosterveen (onderdeel van Klazienaveen). De bestemming: het erf van Willy Bryan. In totaal ligt daar voor ruim 400 ton aan oud ijzer, oude machines, asbest en oude banden. Tientallen landbouw- en andere voertuigen worden ook van het terrein gedirigeerd.

De gemeente komt in actie nadat buurtbewoners melding hebben gemaakt van de steeds hogere stapels aan rommel op het erf van Bryan. Naast het zicht op de rommel, bestaat er veel irritatie over oude landbouwmachines die pal aan de weg staan. Die verminderen het zicht op de weg en vergroot de kans op ongelukken, aldus diezelfde buurtbewoner. Bryan zegt dat daar niets van klopt. Volgens hem is er nog nooit een ongeluk bij zijn huis gebeurd.

Op zijn beloop

Bryan is op dat moment al bijna dertig jaar bezig met het plaatsen van spullen op zijn erf. De buurt wijst dan ook met een beschuldigende vinger naar de gemeente. Die heeft het allemaal op zijn beloop laten gaan.

Pas na een wetswijziging ziet de gemeente kans om in te grijpen. Het bestemmingsplan is daarbij het uitgangspunt. Het terrein van Bryan is bestemd voor agrarische doeleinden en dus geen handel, aldus de gemeente destijds. Ook zou de opslag in strijd zijn met milieuregels.

Twee voetbalvelden

De gemeente sommeerde Bryan zijn erf op te ruimen. Anders zou de gemeente het doen en dan kwamen de kosten voor rekening van de eigenaar. Waar het uiteindelijk ook op uitdraait.

De gemeente trok een week uit om het twee voetbalvelden grote terrein leeg te trekken. Uiteindelijk werden dat tien dagen. Prijskaartje: 140.000 euro. In dit bedrag was het door de gemeente verkochte oud ijzer al in doorberekend.

Meevaller

Bryan vocht de betaling aan, tot aan de Raad van State aan toe. "Ik ben kapot gemaakt door de gemeente Emmen", zei de geëmotioneerde Klazienavener tijdens een van de rechtszittingen. Hij beklaagde zich dat 'antieke landbouwmachines voor 40.000 euro geveild werden, terwijl ze 400.000 euro waard waren'.

Volgens de gemeente Emmen was het juist rommel en oud ijzer. De rechtsgang leidt in ieder geval tot een meevaller voor Bryan: de rekening wordt met de helft naar beneden bijgesteld: 71.000 euro. Maar ook dat bedrag blijft Bryan vol vuur aanvechten.

AOW-pensioentje

De geschiedenis herhaalt zich in 2014 als de gemeente opnieuw het erf van Bryan leeghaalt, nadat deze weer vol begint te lopen. Opnieuw worden deze kosten in rekening gebracht.

Bryan blijft zich verzetten tegen de opruimkosten. Hij zegt dat hij het allemaal niet kan betalen van zijn 'AOW-pensioentje'. "Ik ben nu bijna 72 jaar en mijn leven zit er bijna op. Ik kan er niet meer tegen." Bovendien eist hij een miljoen van de gemeente. "Ze hebben zomaar mijn loods afgebroken."

Deurwaarder

In 2018 en 2021 stelt de Raad van State hem echter in het ongelijk. Bryan weigert desondanks de portemonnee te trekken. De gemeente neemt daarom in 2022 een deurwaarder in de arm om de eerdere handhavingsactie tegen Bryan af te ronden. In de gemeenteraad brengt de VVD tegelijkertijd naar voren dat de klachten toenemen over de groei van het aantal spullen op zijn erf.

Verhaald op eigenaar

Vandaag kwam de gemeente voor een derde maal in actie. Volgens een woordvoerder zal het opruimen enkele dagen in beslag nemen. "We zijn dan ook de komende tijd bezig. De kosten hiervan worden inderdaad verhaald op de eigenaar."