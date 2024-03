Kunstzinnige eieren in alle soorten en maten naar Zeijen: 'Ja, ik ben er ook voor verzekerd'

In de maand voor Pasen wordt De Oranjerie in Zeijen traditiegetrouw omgetoverd tot een paaseieren-walhalla voor de Internationale Ei-tentoonstelling. Dit jaar gebeurt dat voor de 38e keer met de tentoonstelling 'Kunst op Schaal'.

Al die keren was dat met organisator (en blij ei) Geeske de Vries. "Onvoorstelbaar, maar ik houd het nog steeds vol. Ik wil het niet missen. Gisteren zei een mevrouw uit Amsterdam dat ik ook echt niet mocht stoppen, want wij zijn de enigen in Nederland die dit doen. De sfeer hier is ook zo gemoedelijk."

'Kunst op Schaal'

De tentoonstelling bevat allerlei bijzondere, kunstige eieren. "Wij noemen dit bewerkte eieren. Je kunt ze schilderen, knippen, boren, je kunt er van alles mee. Alle technieken kun je hier zien. Het is kunst", zegt De Vries.

In de bijna vier decennia dat De Oranjerie de tentoonstelling organiseert, hebben De Vries en consorten een groot netwerk opgebouwd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze vanuit heel de wereld eieren tentoon kan stellen. "Men stuurt ze naar ons op, maar we halen ze ook zelf op uit Duitsland en van beurzen. Ook zijn er eieren die hier blijven en per post worden aangevuld. Voor de tentoonstelling staat het hier vol met dozen, dozen en dozen eieren", zegt ze.

Voor veel exposanten is het volgens De Vries wel een drempel om deel te nemen aan 'Kunst op Schaal'. "De afstand is weleens een probleem en omdat eieren zo kwetsbaar zijn, is het sturen wel een risico. Ja, ik ben er ook voor verzekerd, dat moet wel. Ik wil niet het risico lopen dat ze kapotgaan."

Van borduurwerk tot klei

Hoe de kunstenaars erin slagen om de eieren zo gedetailleerd te bewerken, blijft voor De Vries een raadsel: "Sommige eieren zijn heel fijn beschilderd of met klei gedecoreerd. Er wordt zelfs geborduurd op een ei of door een ei heen. Hoe ze het doen?" Ze haalt haar schouders op. "Dat is nou het leuke ervan."

De kunstenaars trekken zolang de tentoonstelling duurt één voor één naar Zeijen. "Je kunt de technieken hier bekijken. Elke dag wordt er een bepaalde techniek gedemonstreerd."

Grootste ei ter wereld

Naast kippeneieren heeft de tentoonstelling dit jaar ook de beschikking over het grootste eierkunstwerk ter wereld. Het gaat om een ei van een olifantsvogel, een inmiddels uitgestorven loopvogel, die tot ongeveer het jaar 1000 op Madagaskar rondscharrelde. Het ei is zo'n veertig centimeter groot en heeft een doorsnede van dertig centimeter.

"Het is een echt ei", zegt De Vries. "Het ei is opgedeeld in fragmenten en alle schaaldelen werden gevonden op de stranden van Madagaskar. Die scherven zijn bij elkaar gezocht en daar is uiteindelijk weer een compleet ei van gemaakt. Er zijn veertig eieren ter wereld. In Naturalis in Leiden is nog één heel ei te zien."

Duizenden eieren

"Hier staan écht duizenden eieren", besluit De Vries, zo trots als een pauw.