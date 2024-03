Marco Schuitmaker wint prestigieuze Edison

Marco Schuitmaker (24) uit Peize heeft vanavond een Edison gewonnen in de categorie 'Hollands'. De muziekprijs wordt ook wel de Nederlandse Grammy genoemd en wordt al sinds 1960 uitgereikt.

Schuitmaker kreeg het bronzen beeldje, gemaakt door beeldhouwer Pieter d'Hont, vanavond in het AFAS Theater in Leusden in handen.