Marco Schuitmaker wint prestigieuze Edison: 'Ik twijfelde eerst nog om Engelbewaarder uit te brengen'

Marco Schuitmaker (24) uit Peize heeft vanavond een Edison gewonnen in de categorie 'Hollands'. De muziekprijs wordt ook wel de Nederlandse Grammy genoemd en wordt al sinds 1960 uitgereikt.

Schuitmaker kreeg het bronzen beeldje, gemaakt door beeldhouwer Pieter d'Hont, vanavond in het AFAS Theater in Leusden in handen. Later op de avond was de kersvers Edison-winnaar in talkshow Humberto te gast om onder meer te vertellen over de totstandkoming van de hit waar hij zijn doorbraak mee beleefde: Engelbewaarder.

"Het allermooiste is nog dat dit liedje al even was opgenomen, maar ik nog een half jaar heb getwijfeld om het uit te brengen. Maar dat is dus uiteindelijk gebeurd en wat er toen allemaal op me afkwam was een echte rollercoaster", blikt hij in een notendop terug.

Hannah Mae en Paul de Munnik

Naast Schuitmaker waren nog twee Drenten genomineerd voor een Edison: Hannah Mae (Beste Nieuwkomer) uit Weerdinge en Paul de Munnik (Nederlandstalig), die tegenwoordig woonachtig is in Meppel. Zij vielen vanavond niet in de prijzen.