Richard Korteland vertrekt als burgemeester van Meppel

De gemeente Meppel moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Richard Korteland (VVD) vertrekt naar de gemeente Almelo. Hij begint in juni aan zijn nieuwe klus.

De 44-jarige Korteland volgt in Overijssel de vorig jaar vertrokken Arjen Gerritsen op, die eerder Commissaris van de Koning in Flevoland werd. Almelo is met ruim 70.000 inwoners de vijfde grootste stad van Overijssel, na Enschede, Zwolle, Deventer en Hengelo.

Korteland werd in september 2022 nog voor zes jaar herbenoemd door de gemeenteraad van Meppel. Voordat hij in Meppel aan de slag ging, was hij wethouder in de gemeente Papendrecht.

Acht sollicitanten