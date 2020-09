Wildcam: een kerkuil bespied

Nu heeft Van den Hoek een nestkast geplaatst aan een lichtmast een meter of vijf bij de bomen vandaan. Al vrij snel dienden verschillende bezoekers zich aan, waaronder deze kerkuil. Het dier waant zich onbespied en kijkt recht in de camera.

Voorspoedig

De kerkuil is een zeldzame broedvogel maar dankzij de nestkasten van de kerkuilenwerkgroep Drenthe doet deze uil het goed in onze provincie. De jaarlijkse aantallen fluctueren sterk op basis van het aantal veldmuizen, het belangrijkste voedsel voor de kerkuil. Gemiddeld genomen is er sinds een jaar of tien weer sprake van evenveel kerkuilen als in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Kerkuilen nestelen zich vooral in boerderijen en schuren. Ondanks hun naam broeden ze nauwelijks in kerken. Pas wanneer het echt donker is, worden deze uilen actief en laten ze hun spookachtige gekrijs horen. Zien zul je ze echter niet snel.

Vervolg

De kerkuil is niet de enige die dankbaar gebruik maakt van de nieuwe nestkast van Van den Hoek. Volgende week zien we welke dieren nog meer langs komen.