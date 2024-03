COA heeft geen plek voor extra opvang derdelanders uit Oekraïne

Het is de vraag hoeveel derdelanders uit Oekraïne de komende tijd asiel aanvragen, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft geen plek om hen op te vangen. Sinds vandaag is de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïense nationaliteit gestopt. Ze kunnen nog wel asiel aanvragen.

Volgens een woordvoerder van het COA moet de komende tijd worden gekeken naar een oplossing.

Recht op opvang bij asielaanvraag

De zogeheten derdelanders hebben nog tot 2 april om de Europese Unie te verlaten. Als ze asiel aanvragen, hebben ze in afwachting van een besluit hierover recht op opvang bij het COA. Dat geldt overigens alleen voor mensen met een lopende aanvraag, niet voor degenen die een herhaalde aanvraag doen, zegt een woordvoerder.

Totdat daar plek is, blijven deze asielaanvragers voorlopig in hun huidige gemeentelijke opvang, al moeten de gemeenten in kwestie hier nog groen licht voor geven omdat de druk op deze opvangplekken hoog is. Voor zo'n zestig mensen is al wel onderdak geregeld door het COA omdat ze niet langer in hun gemeente terechtkonden.

Geen recente nieuwe asielaanvragen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft sinds eind januari geen nieuwe asielaanvragen van derdelanders binnengekregen. Tot nog toe hebben 740 van de 2760 derdelanders in ons land aangegeven dat ze hun aanvraag willen doorzetten. Het is niet precies bekend hoeveel daarvan in Drenthe verblijven. De woordvoerder kon niet vertellen of er nog nieuwe aanvragen bij zullen komen.

De derdelanders hadden eerst dezelfde tijdelijke bescherming in ons land als door de oorlog gevluchte Oekraïners of mensen met een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne. Maar het kabinet besloot hiermee te stoppen, omdat derdelanders veilig terug zouden kunnen naar hun land van herkomst.