Exoskelet op kazerne Havelte voorkomt rugproblemen bij militairen

De Laevo, zoals het exoskelet heet, is een soort harnas dat militairen aantrekken zodra ze zwaar werk moeten doen in de loods op de Johannes Postkazerne. "Als je als monteur werkzaam bent zijn rugklachten een veelvoudig probleem", zegt Kapitein Postma.

Daarom let Defensie extra op lichamelijke klachten van de medewerkers. Postma: "Ik zal niet zeggen dat het een 'probleem' is, maar we willen voorkomen dat het een probleem wordt."

Stoere militairen

Maar gaan de stoere militairen wel gebruikmaken van een hulpmiddel of doen ze het liever helemaal zelf? "In eerste instantie merken we bij deze proef dat men denkt: 'Nee dat is niets voor mij, ik heb dat niet nodig, ik heb een sterke rug'. Als oudgediende geef ik dan aan dat als je het tien jaar doet, dat er dan echt wel wat slijtage optreedt aan je rug. Om dat te voorkomen dwingen we de militairen wel het proberen", legt Postma uit. En dat werkt: "Gaandeweg merkt men: dit helpt mij toch wel een beetje."

Het exoskelet werd ontwikkeld door een stagiair werktuigbouwkunde. In het ontwerpproces gaven de huidige gebruikers aan waar het aan moest voldoen. Ook in de huidige testfase wordt gekeken wat wel en wat niet werkt.

Het exoskelet wordt na de eerste week positief ontvangen, maar volgens Postma is het niet voor elke functie geschikt. "Het is bijvoorbeeld minder praktisch voor mensen die werken in torens en koepels van tanks en andere wapensystemen. Zij moeten door zo'n krap mangat heen. Maar als je bij de afdeling wielvoertuigen werkt dan is het al snel erg prettig bij het monteren van wielen en banden. Hetzelfde geldt voor de magazijnmedewerkers."

Testen

Het exoskelet wordt drie maanden getest, dan wordt er besloten of het exoskelet definitief tot de uitrusting op de kazerne gaat behoren.

Naast het exoskelet wordt ook getest met een neksteun. Volgens Defensie biedt dat vooral onder de brug in de garage uitkomst.