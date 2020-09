Herstel van lekkend dak DNK duurt langer en kost tonnen

Al ver voor de zomervakantie begon de reparatie van het lekkende dak van De Nieuwe Kolk. Zolang hebben de bewoners ook al last van lawaai. En de herrie kwam daarbij lange tijd van zowel binnen als van buiten. Want in DNK werd ook gewerkt aan de betonnen vloerplaten, die versterkt moesten worden vanwege mogelijke zwakke plekken in de bouwconstructie.

Zat van het lawaai

Sommige buren, die in het appartementecomplex bij DNK wonen, hebben onderhand schoon genoeg van de overlast. "Ik ben helemaal klaar met al dat lawaai. We zitten nu al maandenlang in de herrie. En nu met het mooie nazomerweer kan ik niet eens buiten zitten, want het stinkt hier vreselijk naar teer. Ze zijn al tijden met het dakleer bezig", zegt een boze bewoonster.

De gemeente heeft er begrip voor dat omwonenden de overlast nu wel beu zijn. "Maar de reparatie aan het dak is nu eenmaal noodzakelijk en dat moet echt zorgvuldig gebeuren", zegt woordvoerster Claudia Otten.

Dakinspectie

Dat het herstelwerk op het dak nu nog altijd niet is afgerond, is volgens Otten te wijten aan het weer. "Er zijn veel momenten van regen geweest. Normaal gesproken zou de dakdekker grote stukken dakleer in één keer vervangen. Maar nu doen ze maar kleine stukken per keer om ervoor te zorgen dat het dak tijdig dicht is, zodra er regen komt."

Ook duurt het werk langer, omdat verschillende partijen nog dakinspectie moeten doen, meldt de gemeente. "Enerzijds vanuit het onderzoek dat nog loopt naar de oorzaak van de lekkage, anderzijds vanuit de dakdekker. Die moet een dakdekking opleveren die tien jaar gegarandeerd waterdicht is", zegt Otten.

Nog twee weken

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden nog zo'n twee weken duren. "Er moet nog zo'n 600 vierkante meter dakbedekking worden vervangen en op sommige plaatsen moet de isolatie eruit, omdat deze is verzadigd met water. Ook moet er nog zo'n 600 vierkante meter grind gestort worden op het dak."

Veel zonnepanelen moeten ook nog teruggeplaatst worden op het herstelde dak van DNK (Rechten: RTV Drenthe)

Al een jaar lekkage

Het lekke dak speelt DNK al sinds vorig jaar parten. Op het dak van het cultuurgebouw met onder meer het theater, de bioscoop, de bieb en woningen, werd bij de bouw in 2012 sedum gelegd, dat vorig jaar compleet is vervangen. Sindsdien is er sprake van lekkage, maar de exacte oorzaak was lastig te vinden.

Daarom is uiteindelijk besloten het complete dakleer te vervangen. Maar voordat de dakdekkers aan de slag konden, moest eerst al het grind eraf dat als extra beschermlaag op het dak lag. Omwonenden hadden daar veel last van. Ook moesten alle zonnepanelen van het dak. Die worden nu ook teruggeplaatst.

Onderzoek naar oorzaak

Hoe de daklekkage is ontstaan, wordt nog onderzocht. Daarom valt nog niet te zeggen wat de oorzaak is van de lekkage en wie verantwoordelijk is en dus ook de kosten betaalt. Gemeente Assen en Actium Wonen vormen samen de Vereniging van Eigenaren. De gemeente is verantwoordelijk voor theater- en bioscoopzalen, congresruimtes en het kantoorgedeelte. Actium verhuurt een aantal commerciële ruimtes in DNK en is eigenaar van een appartementencomplex.

