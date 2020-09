Alle hens aan dek voor GGD, weer stijging besmettingen in Drenthe

Andere GGD's waaronder Groningen hebben de werkwijze van het bron- en contactonderzoek de laatste dagen aangepast. Volgens een woordvoerder van de GGD Drenthe wordt de situatie per dag bekeken. "Het is voor de GGD alle hens aan dek om het bron- en contactonderzoek uit te voeren met het stijgende aantallen besmettingen in Drenthe."

Na een besmetting gaan medewerkers van de GGD het zogenoemde 'risico gestuurd bron- en contactonderzoek' uitvoeren. Medewerkers brengen in kaart met wie een besmette persoon allemaal in contact is geweest.

Stijging aantal besmettingen

Opnieuw zijn er tientallen besmettingen bijgekomen in Drenthe, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Totaal gaat het om 44 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste in Emmen. In die gemeente kwamen er 12 besmettingen bij.

Daarna volgen Assen met 9 en Aa en Hunze met 8 besmettingen. De rest van de gemeenten zit tussen de 5 en 1 mensen met een positieve coronatest. Er is geen enkele Drentse gemeente waar geen besmetting bij is gekomen. Alle besmettingen zijn tot 10.00 uur vanochtend gemeld bij het RIVM. Vorige week bleek nog uit cijfers van de GGD Drenthe dat in totaal sinds maart zo'n 20.000 mensen in Drenthe zich hebben laten testen op het coronavirus.

Sinds halverwege mei is de coronatest voor iedereen beschikbaar. Omdat er meer wordt getest zijn er ook meer positieve uitslagen.

Landelijk

Landelijk zijn er meer dan 2200 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Verder zijn er 26 mensen opgenomen in het ziekenhuis en twee mensen overleden.