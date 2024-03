Verkeer A32 komt weer op gang na ongelukken tijdens ochtendspits

Op de A32 bij Meppel en Steenwijk is het tijdens de ochtendspits filerijden geweest vanwege meerdere verkeersongelukken.

Ter hoogte van knooppunt Lankhorst stond het verkeer vast in zuidelijke richting, na een ongeluk met twee personenauto's en een busje. Twee rijstroken werden afgesloten. Rond 09.00 uur was de vertraging volgens de ANWB voorbij.

Ongeluk met vrachtwagen

Bij Steenwijk-Noord was er oponthoud vanwege een vrachtwagencombinatie die tegen de vangrail belandde. Dat gebeurde rond 07.00 uur toen de chauffeur wilde invoegen. Verkeer vanuit Meppel moest vaart minderen omdat er één rijstrook beschikbaar was. Rijkswaterstaat en een bergingsvoertuig waren aanwezig om de afhandeling in goede banen te leiden.