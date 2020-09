Molenaar zat vast in eigen molen in Hoogeveen; inmiddels bevrijd

De molenaar, die op leeftijd is, was aan het schoonmaken en kwam door nog onbekende oorzaak rondom de mengketel vast te zitten. De hulpmolenaar heeft nog geprobeerd de molenaar los te maken, dit is niet gelukt. Zowel de politie als ook de Veiligheidsregio Drenthe bevestigen dat het om een beknelling gaat

Traumaheli en drukte

Videocorrespondenten die bij de molen aanwezig zijn, laten weten dat er een mobiel medisch team met de traumahelikopter is gekomen. Ook een hoogwerker van de brandweer is bij de molen aanwezig. De brandweer is met de hoogwerker bezig geweest om een raam uit de molen te halen om de persoon naar buiten te kunnen halen, hij is daarna verzorgd in de ambulance. De molenaar heeft iets langer dan een uur vast gezeten.

De beknelling trok veel bekijks van mensen uit de buurt.

Stellingmolen

Korenmolen De Zwaluw is een zogenaamde stellingmolen. Dit type molen staat meestal in een stad of dorp, de molen moet boven de daken van de omliggende huizen uitsteken om de wind te vangen. De hoogte van de molen is inclusief de wieken is 35 meter.