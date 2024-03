Pesticiden in het lijf: 'Hoog tijd te onderzoeken wat dit met ons doet'

Het is nog altijd niet duidelijk of pesticiden de ziekte van Parkinson veroorzaken. Nader onderzoek, in onder meer onze provincie, moet daar meer duidelijkheid in brengen. Daarvoor pleit epidemioloog Valentina Gallo van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gallo wil hier het noordelijk onderzoek Lifelines bij betrekken. Daar werken 150.000 inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen aan mee.

Pesticiden in urine

Uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat in de urine van Nederlanders meer bestrijdingsmiddelen gevonden zijn dan bij Europeanen in de landen rondom ons. Op een lijst van elf landen bungelt ons land onderaan. Denemarken voert deze lijst aan, bij de Denen was het gehalte bestrijdingsmiddel in de urine het laagst. Of dat te maken heeft met het hoge aantal biologische boeren in dat land, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen.

Het gaat om een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Daarbij zijn urine en ontlasting onderzocht, maar werden ook bloed, bodemmonsters en huisstof nader bekeken.

"De monsters zijn onderzocht op aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen om zo een beeld te krijgen van welke pesticiden of mixen daarvan waar aanwezig zijn", vertelt onderzoeker Hans Mol van de Wageningen Universiteit. "Onder meer is gekozen voor de aardappelteelt in Nederland. Groningen en Friesland kwamen hierbij als geschikte locatie naar voren."

De Europese Commissie wilde dit onderzoek om het gebruik van bestrijdingsmiddelen fors terug te dringen.