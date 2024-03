Ondernemers: 'Parkeren in Coevorden blijft een zorg, maar herinrichtingsplan is prima'

Het Markt- en Havengebied in Coevorden gaat volledig op de schop. Gisteren bracht de gemeente de plannen daarvoor naar buiten. Van de 93 parkeerplaatsen die er nu nog zijn, blijven er 19 over.

Ondernemers maken zich zorgen over de toekomstige parkeermogelijkheden en houden graag de vinger aan de pols. "Tegelijkertijd vinden we de reconstructie op zich een heel mooi plan, dát willen we dus ook niet tegenhouden."

Dat zegt voorzitter Roeland Hup van Stichting Centrummanagement Coevorden. "Verschillende ondernemers hebben echt hun zorgen over hoe dat parkeren straks moet en welk effect dat heeft op de binnenstad", zegt Hup. "Het is niet altijd even praktisch als je als bezoeker van het centrum verder moet lopen. Tegelijkertijd zijn de reacties op het herinrichtingsplan heel positief."

Het is de bedoeling dat het Markt- en Havengebied een groen en vriendelijk verblijfsgebied wordt, met veel water. Nu domineert er nog vooral geparkeerd blik.

'We willen aandacht blijven vragen'

Hup: "We hebben nu besloten als Centrummanagement dat we die positieve ontwikkeling niet willen tegenhouden, maar tegelijkertijd wél aandacht willen blijven vragen voor het parkeren. We willen dat we na de reconstructie goed met elkaar in de gaten houden welk effect dit heeft. En mochten zich dan toch parkeerproblemen voordoen, dan moeten we kunnen praten over wijzigingen en alsnog parkeerplekken op de markt of elders in de binnenstad toevoegen."

Die 'escape' staat nu ook het raadsvoorstel voor de herinrichtingsplannen. Wethouder Erik Holties: "We hebben nu met het Centrummanagement afgesproken dat we een jaar na de oplevering van het nieuwe Markt- en Havengebied met elkaar bespreken hoe het gaat."

In het ontwerp is nu ook rekening gehouden met de mogelijkheid om toch extra parkeerplaatsen toe te voegen. Holties: "Hoeveel extra zal moeten blijken, maar denk dan aan in totaal zo'n 25, niet aan 60 tot 80, bijvoorbeeld. Aangezien ons uitgangspunt juist is om parkeren zo veel mogelijk uit dat gebied te verplaatsen."