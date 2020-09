Armenië viert onafhankelijkheid op gevel van Grand Café in Assen

Dertig jaar onafhankelijkheid

De viering van de Armeense onafhankelijkheid is dit jaar extra bijzonder, omdat het dertig jaar geleden is dat deze wens werd uitgesproken. Een grote droom voor veel Armeniërs kwam daarna in vervulling, toen het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Toch heeft Armenië meer te bieden dan alleen die geschiedenis, vertelt Nicolai Romashuk, initiatiefnemer van het idee. "En dat laat het filmproject van vanavond zien", vertelt hij.

"De projectie op de gevel laat Armenië zien met bijvoorbeeld de muziek en dans die kenmerkend zijn voor onze cultuur", legt Romanshuk uit. "De film duurt een klein kwartier, maar wordt meerdere keren op de avond herhaald. Zo willen we onze vreugde laten zien over het bereiken van dertig jaar onafhankelijk Armenië. Het land kent misschien een droevige geschiedenis, maar ook de nodige hoogtepunten."

Orkest laten overkomen

Vanwege het coronavirus moest Onafhankelijkheidsdag op een andere wijze worden gevierd. "We staan er jaarlijks bij stil en laten dan een volksdansgroep of een orkest uit Armenië overkomen. Dat kon nu niet, maar toch kunnen we vanavond iets moois laten zien wat ook past in het nieuwe normaal", vertelt Romashuk. Uiteindelijk ontwierp hij in samenwerking met grafisch ontwerper Sergio Jove het filmproject.

Initiatiefnemer Nicolai Romashuk (rechts). (Rechten: RTV Drenthe)

Internationaal

Assen is niet de enige plek waar aandacht wordt besteed aan de nog altijd zwaarbevochten Armeense onafhankelijkheid. In Groningen wordt een veertig meter hoge schoorsteenpijp verlicht in de kleuren van de Armeense vlag. "En niet alleen in Nederland wordt er aandacht aan geschonken, dat gebeurt wereldwijd", legt Romashuk uit. "Van Rio de Janeiro tot Dubai en van Abu Dhabi tot Georgië wordt stilgestaan bij de autonomie van het land Armenië."

Dat de de onafhankelijkheid van Armenië internationaal zo gevierd wordt, kenmerkt ook het internationale karakter van de gemeenschap. "In Armenië zelf wonen zo'n drie miljoen mensen, maar wereldwijd zijn er zo'n elf miljoen Armeniërs."

Drentse gemeenschap

Er wonen meer Armenen buiten Armenië dan in het land zelf, waaronder Drenthe. "De Armeense gemeenschap in onze provincie bestaat uit zo'n 1500 mensen. De meesten komen uit Assen, maar de hele gemeenschap in Drenthe is nauw met elkaar verweven." Dat blijkt ook uit de initiatieven die de gemeenschap organiseert voor het moederland.

"We proberen via inzamelingsacties en culturele activiteiten geld op te halen. Het is een jong land en de economie heeft het zwaar gehad. We hebben geld opgehaald om de infrastructuur en verschillende watervoorzieningen te verbeteren. Dit is heel belangrijk, met name voor de ontwikkelingsgebieden in Armenië."

De film wordt om 21:00 geprojecteerd op de gevel van Grand Café 't Wapen.