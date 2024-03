Klaas (87) raakt rijbewijs kwijt na gezakte rijtest: 'Zonder auto ben ik niks'

De autosleutel van zijn Peugeot zit nog altijd in zijn broekzak. Hoewel Klaas Akkerman uit Oosterhesselen al meer dan een jaar niet in de wagen mag rijden. Het laat maar zien hoe graag de 87-jarige weer de weg op wil. "Zonder auto ben ik niks. Dat klinkt heel vreemd, maar dat is gewoon zo." Deze week deed hij een rijtest om zijn rijbewijs te behouden.

Bijna 70 jaar lang legde Akkerman vele kilometers af in zijn bolide. Naar eigen zeggen altijd zonder brokken te maken. Maar toen hij op 14 januari 2023 wilde parkeren bij het EDS-plein in Coevorden, ging het mis. Een politieagent die daar toevallig ook was, zag dat hij scheef parkeerde. Ook rapporteerde de agent dat de auto bij het parkeren veel toeren maakte en op een gegeven moment ook tegen een andere auto aan rolde.

'Door een hel gegaan'

Akkerman bestrijdt dat niet, maar hekelt de werkwijze van politie. "De politieagent die mij gepakt heeft, daar heb ik nooit mee gesproken. En dat is niet goed." Hij had graag willen uitleggen dat hij een paar dagen daarvoor een andere auto had gekocht en daar even aan moest wennen.

Sinds het incident mag de Hesseler niet meer met de auto op pad. En dat valt hem zwaar. "Ik ben een jaar door een hel gegaan. Je zit in huis. Ik kan niet naar buiten, want ik loop slecht."

Meer rijtesten

En Akkerman is niet de enige die dit overkomt. In 2023 moesten meer dan 1500 75-plussers naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vanwege gevaarlijk rijgedrag. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2022. Als deze mensen hun rijbewijs wilden houden, moesten ze een verplichte rijtest doen bij het CBR. Zo ook Akkerman.