Moldavische mensensmokkelaar hoort 4 jaar cel tegen zich eisen

De migranten werden gedropt bij het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum. De reizigers hadden geen geldige papieren en hoopten in Nederland asiel aan te kunnen vragen.

De 35-jarige verdachte werd op 15 november net voorbij Emmen aangehouden. De man vervoerde op dat moment tien volwassenen en negen kinderen, onder wie een baby van vier maanden. Het busje was geschikt voor acht personen en verkeerde in slechte staat. Door een loszittende accu had de wagen in brand kunnen vliegen. De mensen zaten op provisorisch ingebouwde banken. Alleen de bestuurder had een veiligheidsgordel.

Een beter leven in Nederland

Vanwege het ondeugdelijk vervoer verweet het OM de man aanvankelijk ook poging tot zware mishandeling. Toch eiste de officier van justitie op dit punt vrijspraak. De Moldaviër was zich er vermoedelijk wel van bewust dat het busje niet geschikt was voor het vervoeren van zoveel mensen en kinderen, maar het is volgens de officier mogelijk dat de man de mensen niet opzettelijk wat aan wilde doen.

De man vertelde telkens dat hij de mensen een beter leven in Nederland gunde. Ze leefden in Frankrijk onder erbarmelijke omstandigheden, zei hij tegen de rechters. Hij kreeg voor deze transporten hooguit benzinegeld vergoed. Hij wilde er niet aan verdienen.

Wat tellen

De officier kon dit moeilijk geloven. Enkele Moldavische reizigers vertelden later bij de politie dat zij voor de reizen een paar honderd euro hadden betaald. Op camerabeelden is de man in zijn busje te zien en krijgt hij wat aangereikt, wat hij daarna gaat tellen.

Volgens de officier is er desondanks onvoldoende bewijs om de man van winstbejag te beschuldigen en een bedrag terug te vorderen. Hij eiste de celstraf alleen voor de omvangrijke mensensmokkel. "Mensensmokkel ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers", zei de officier.

Rooskleurig beeld

Sinds de zomer van 2018 is een toestroom van asielzoekende Moldaviërs in Nederland te zien. Uit de verklaringen van deze migranten blijkt dat Nederland als positief staat aangeschreven wat betreft de faciliteiten en de opvang in het algemeen. Moldavië geldt als één van de armste landen in Europa. De 35-jarige Moldaviër is de eerste van zes verdachten die terechtstaat voor het binnensmokkelen van tientallen asielzoekers.

Vijf van de zes verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. Eén van hen zit in Oekraïne vast en er is om zijn uitlevering gevraagd. Twee verdachten hebben aangegeven dat zij bij de behandeling van hun strafzaak in Nederland willen zijn. Door de uitbraak van het coronavirus is afreizen naar Nederland momenteel echter niet mogelijk De 35-jarige verdachte is de enige die nog vastzit en daardoor kon zijn zaak inhoudelijk worden behandeld.

Onmiddellijke vrijlating

Advocaat Freek van der Brugge noemde de strafeis van zijn cliënt "exorbitant hoog" en vond de eis hoger dan voor zwaardere feiten wordt gegeven, zoals verkrachting of uitbuiting. Hij vond bovendien niet dat hier sprake was van mensensmokkel. "Het aanvragen van asiel is een grondrecht", zei hij.

Dat de officier zegt dat er 'grensoverschrijdingsdocumenten' ontbraken, vindt Van der Brugge van ondergeschikt belang. Hij vroeg de rechter de verdachte in alle gevallen vrij te spreken en hem onmiddellijk vrij te laten. Hierover gaat de rechtbank nadenken.

De rechter doet 5 oktober uitspraak.

