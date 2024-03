Het theater als heilige graal voor Drentse 'hillbilly' S. Lois

Naadloos ging hij jaren geleden over vanuit keiharde punkrock naar akoestische Americana. Een logische stap volgens zanger en liedjesschrijver S. Lois, oftewel Wijtze Valkema uit Meppel. "Ja, ik zie het verband wel." Volgens Valkema is de country die hij maakt 'gewoon' akoestische punk.

"Het is langzamer en ietsje minder hard en minder ruig, maar het is dezelfde muziek in oorsprong", aldus de zanger. En met die muziek gaat hij de theaters in.

Theater

Een mooi nieuwtje voor de muzikant uit Meppel, want hij is benaderd door zangeres Milène van der Smissen uit Amsterdam om met haar op theatertour te gaan. "Ze heeft een programma over Dolly Parton. Daarin gaat ze in gesprek met de zangeres", vertelt de Meppeler. "Ik mag gitaar, banjo, mandoline en zang doen in die tour, dus dat is echt een dijk van een stage", grapt hij.

Volgens hem komt hij straks op plekken waar hij normaal als singer-songwriter eigenlijk nooit komt zonder boeker. "Dus dit is echt wel een hele grote kans."

Heilige graal

Zelf werkt hij momenteel aan een programma over The Carter Family. Een Amerikaanse familie die bijna honderd jaar geleden haar eerste liedjes uitbracht, waarvan veel bekend werden. Welke vorm het programma precies krijgen moet, weet hij nog niet, maar hij wil er in iedere geval over een tijd graag de theaters mee in.

"Ik denk dat theater de heilige graal is wat betreft mooi geluid, mooie zalen, luisterpubliek. Ik hou ook van braderieën, festivals en huiskamers, maar het theater is misschien wel het mooiste wat er is."

Nedersaksisch

Zijn nieuwste single It ain't half thunder, die volgende week woensdag uitkomt, heeft tussen alle folk, country en Americana door, een heel Drents tintje. "Het is een Engelstalig liedje, zoals al mijn liedjes Engelstalig zijn, maar de laatste zin van het nummer kun je ook op z'n Drents interpreteren", aldus een geheimzinnige Valkema.