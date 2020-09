Basisscholen: gemeente Hoogeveen moet afspraken nakomen

De nood bij de scholen is hoog, stelt Dirk Schipper van de reformatorische basisschool Eben Haëzer. De school is gevestigd in een voormalige woonwagenkampschool tussen Noordscheschut en Hollandscheveld. Het gebouw stamt uit 1970 en onlangs is er een nieuwe vloer in de gang gelegd, die betaald is met eigen geld. Ook investeerde de school zelf in een witgekleurd dak, maar er moet meer aangepast worden.

Schipper: "Denk aan het plafond en de verwarming. Daarnaast is de ventilatie niet goed genoeg en is het tijdens zomerdagen nog altijd loeiheet. We hebben lokalen en een gang, meer hebben we eigenlijk niet."

Zorgenkindje

De bouw van nieuwe basisscholen of het zorgen voor de noodzakelijke verbouwing is in Hoogeveen al jarenlang een heet hangijzer. Begin dit jaar leek het probleem opgelost, toen de inmiddels afgetreden wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) een overeenkomst sloot met de schoolbesturen.

Scholen zouden de beschikking krijgen over twee miljoen euro per jaar en mochten zelf een plan maken om te bepalen hoe, wanneer en bij welke school de verbouwingsplannen achtereenvolgens ingezet zouden worden. Negentien basisscholen in Hoogeveen zijn ouder dan veertig jaar; de leeftijd waarop een school officieel verouderd is.

Maar door de gemeentelijke miljoenentekorten, het aftreden van wethouders en de val van het college liep het anders. Er werd een zakencollege geformeerd en de informateurs Korthuis en Baltes stellen voor om volgend jaar 250.000 euro, over twee jaar een half miljoen euro en over drie jaar 750.000 euro te reserveren voor nieuwe basisscholen.

35 tot 45 miljoen euro

"Wij zijn daar echt van geschrokken", zegt Zweers Wijnholds. Hij is bestuurder van stichting Bijeen, waarin de openbare basisscholen verenigd zijn. Wijnholds spreekt ook namens de christelijke en de scholen voor speciaal basisonderwijs. "We hebben de bestaande overeenkomst vorig jaar december met de wethouder aan de raad gepresenteerd. En toen kregen we de handen op elkaar."

Maar door de tekorten in Hoogeveen is er een andere wereld ontstaan. Toch houden de schoolbesturen de gemeente aan de gemaakte afspraken. "We willen goede huisvesting voor alle schoolkinderen in Hoogeveen. We hebben die twee miljoen euro per jaar nodig om de plannen volledig te kunnen dekken. Dat gaat dan om een investering van 35 tot 45 miljoen euro voor de komende vijftien à twintig jaar."

De gemeenteraad bespreekt 8 oktober met welke begroting het nieuwe zakencollege van start moet gaan. In de raad zijn inmiddels vragen gesteld over de situatie. Zijzelf heeft immers begin dit jaar de schoolbesturen gevraagd met een plan te komen voor het wegwerken van de achterstand in de schoolhuisvesting. Maar inmiddels wacht de raad op de installering van nieuwe wethouders.

Zelf verder met bouwplannen

De schoolbesturen hebben daarom besloten zelf verder te gaan met de planvorming. "Wij nemen aan dat we wel een verwachting mogen neerleggen bij de gemeente. We zien de ontwikkelingen bij de gemeente, die helaas zijn zoals ze zijn. Maar we willen zoeken naar een manier waarop het wel lukt om te kunnen investeren."

Binnenkort overhandigen de schoolbesturen een rapport aan het nieuwe college - "wie het dan ook maar mogen zijn". Wijnholds: "Hoe dan ook heeft de gemeente de zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Het moet niet zo zijn dat dat erbij inschiet."

Technocratisch

Informateur Sandra Korthuis stelde bij de presentatie van het onderzoek 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen' dat de scholen en het nieuwe zakencollege moesten zoeken naar 'slimme combinaties'. Daarmee zouden volgens haar financiën aangeboord kunnen worden of minder geld nodig zijn. Wijnholds zegt niet te begrijpen wat Korthuis daarmee bedoelt.

"Ik heb geen idee hoe de begroting tot stand is gekomen. Ik vraag me sterk af of daar informatie van de ambtenaren aan is toegevoegd of van de huidige wethouders die er zijn geweest. Want het lijkt op een technocratische begroting, zonder het achterliggende verhaal te kennen."

