Monument uit Assen in Ardennen neergezet voor omgekomen Amerikaan

In de Ardennen is nu een vaste gedenkplek (Rechten: Ministerie van Defensie)

Met de onthulling van een monument in de Ardennen gaat een vurige wens van sergeant-majoor Marcel van Dijken in vervulling. De Amerikaan Lonnie O. Holloway Jr. wordt met het monument geëerd. Van Dijken wordt al jarenlang geïnspireerd door het verhaal dat Holloway Jr. met zich mee heeft gedragen.

Sergeant-majoor Van Dijken vertrekt over een paar weken naar de Verenigde Staten, waar hij voor vier jaar gestationeerd wordt. Nu is hij nog werkzaam bij de 11 Luchtmobiele Brigade in Assen, bij het 13e Infanterie Bataljon om precies te zijn. "Dit is in vier weken uit de grond gestampt, ik ben heel blij dat dit nog is gelukt. Hiermee sluit voor mij het boek", zegt Van Dijken over de totstandkoming van de gedenkplek voor de Amerikaan.

Vermist

Lonnie O. Holloway Jr. is een in Texas geboren luitenant, die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwam. Op 17 december 1944 sneuvelde de 23-jarige Amerikaan in de strijd voor een vrij Europa. Zijn lichaam blijft achter op het slagveld in de Ardennen. Pas in 1990 worden de stoffelijke resten van Holloway Jr. gevonden. Hij wordt herbegraven in Fort Sam Houston bij San Antonio, Texas.

Het verhaal levend houden, dáár draait het om. Het gaat om besef" Sergeant-majoor Marcel van Dijken

Het verhaal grijpt de in krijgsgeschiedenis geïnteresseerde Van Dijken ontzettend aan. Helemaal als later in de Ardennen een gouden armbandje wordt gevonden dat van Holloway Jr. blijkt te zijn geweest. Samen met een collega verdiept Van Dijken zich verder in het verhaal van de Amerikaan. In goed overleg met een nicht wordt besloten om een monument in de Ardennen voor hem op te richten.

"Het verhaal komt zo dichtbij, want de eenheid waartoe hij behoorde kun je bijna één op één kopiëren met het bataljon in Assen", zegt Van Dijken. Hij gebruikt de verhalen en acties van Holloway Jr. in de battlefieldtours van zijn eenheden om ze de kernwaarden 'moed, veerkracht en toewijding' bij te brengen. "Dat komt altijd wel binnen. Je wordt als het ware meegezogen in het verhaal: je ziet de Duitsers van de heuvel komen en de mortieren inslaan."

Monument

Dat Holloway Jr. zo lang vermist wordt, maar ook weer gevonden wordt, en het feit dat er contact kan worden gelegd met nabestaanden maakt het verhaal extra bijzonder voor Van Dijken. Toen zijn collega's in Assen hoorden dat hij bezig was om een monument op te richten, besloten ze hem te steunen. Bataljonscommandant Pieter Grijpstra besloot het eerbetoon uiteindelijk te doneren.

En dus staat er nu in de Belgische Ardennen een monument uit Assen voor een Amerikaan. Tijdens een korte plechtigheid werd het vandaag onthuld. Van Dijken: "Ik wilde daar iets permanents hebben staan. Mensen die er langs lopen, kunnen door de tekst op het monument het verhaal van Holloway Jr. lezen. Het verhaal levend houden, dáár draait het om. Het gaat om besef, want de populatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, is er bijna niet meer."