Meppel geeft ruim 90.000 euro subsidie aan opvolger van Scala

Scala is vorig jaar failliet gegaan. Het kunstencentrum bood buitenschoolse cultuuraanbod in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland aan.

Na het faillissement zijn docenten in Meppel, Westerveld en Steenwijkerland verder gegaan onder kunstcollectief Blink. In Hoogeveen en De Wolden zijn docenten verder gegaan onder de naam KunstenKorf. Dit collectief heeft al eerder van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden subsidie gekregen om door te gaan.

Subsidie is noodzakelijk

Na het faillissement hebben de betrokken gemeenten onderzoek laten doen naar buitenschoolse cultuurlessen, en vooral hoe dat betaalbaar kan blijven. Daaruit is gebleken dat subsidie van de gemeenten noodzakelijk is. De gemeente neemt dat mee in het besluit om subsidie te geven. "Cultuureducatie is zelden kostendekkend. Docenten hebben namelijk een redelijk loon nodig, en daarnaast kost het geld om een ruimte te huren."