Coevorder school opgeschud na melding vuurwapen: 'Geen bekend gezicht'

De Nieuwe Veste in Coevorden wist gisteren dat een persoon met een vuurwapen mogelijk de school wilde binnentreden. Bij de middelbare school kwam aan het einde van de ochtend een melding daarover binnen.

"We hebben hier serieus op gereageerd en zijn extra alert geweest", reconstrueert een woordvoerder van de school. "We zijn blij dat de politie snel is ingeschakeld. De veiligheid van medewerkers en leerlingen is geborgd."

De politie hield gistermiddag twee verdachten aan in Coevorden, nadat één van hen eerder op de dag was gezien met een vuurwapen. Bij de aanhouding vond de politie dat vuurwapen ook.

'Geen bekend gezicht'

Wat de vuurwapengevaarlijke verdachte op de school zou willen zoeken, is onduidelijk. "Het is geen bekend gezicht op school, begrijp ik. Verder weten we van niets", vertelt de woordvoerder. "Onze aandacht lag bij de veiligheid. We zijn blij dat de melding is gekomen en er geacteerd is." Binnen de school is door een aantal aanwezigen geschokt gereageerd. "Daar heeft onze belangrijkste prioriteit gelegen", benadrukt hij.

Een woordvoerder van de politie meldt dat beide verdachten nog vastzitten. Waarom de één een wapen bij zich droeg en wat de rol van de medeverdachte was, is onduidelijk. Over beiden deden zich meerdere verhalen de ronde: er zou zijn geschoten op De Nieuwe Veste en het tweetal zou op weg zijn naar meer scholen.