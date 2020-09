Markante wielertrainer en ploegleider Fré Bos overleden

Oud-wielrenner, oud-ploegleider en bovenal oud-wielertrainer Fré Bos uit Assen is gisteravond in Assen op 88-jarige leeftijd overleden. De markante trainer stoomde veel renners uit het Noorden klaar voor grote wedstrijden.

"Het was een uiterst gedreven trainer. Hij was z'n tijd ver vooruit en volgde z'n eigen weg." Zo herinnert Herman Strijbosch uit Gieten zijn oud-ploegleider van de Drentse Melkploeg. "Hij hield geen rekening met bestaande theorieën en tactieken."

Wielercommentator Herbert Dijkstra

Ook wielercommentator van de NOS Herbert Dijkstra uit Vries trainde als jeugdrenner onder Bos. "De kracht van Fré was dat hij op een speelse manier training gaf. Sprinten op bordjes van plaatsnamen, onderweg ineens van de fiets af en 200 meter hardlopen met de racefiets op de nek", zegt Dijkstra.

Van hem mocht ik het wielrennen ook combineren met wedstrijdzwemmen. "Elke vorm van bewegen is goed voor je algemene conditie", zei Bos dan. "Fré Bos kende iedereen en iedereen kende Fré Bos", vult Dijkstra aan. "Tot premier Van Agt aan toe."

Wielercarrière

Bos werd in 1932 in Nieuw-Buinen geboren en was zelf ook een verdienstelijke wielrenner. In 1957 werd hij wegkampioen van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Tot 1964 pakte hij nog eens 36 overwinningen.

Ploegleider

Van 1964 tot en met 1972 was hij actief als ploegleider bij de befaamde Drentse Melkploeg, de Ketting-ploeg en de ploeg van sponsor Klaas Oosterhof. Buiten ploegleider ging hij als begeleider van de nationale selectie van de KNWU ook mee naar buitenlandse wedstrijden. Hij werkte daar samen met renners als Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Jan Aling, Fedor den Hertog, Cees Priem, Wicher Vlot, Jan Raas en Gerrie van Gerwen. Ook Popke Oosterhof trainde lange tijd onder Bos.

Veldrijden

Later in z'n carrière zette Bos zich ook in voor de Asser Jeugdtour en werd hij trainer van de noordelijke veldrijders. Zo ontfermde hij zich onder meer over Klaas Stobbe en Martin Hendriks.