Gewonde op vakantiepark Hooghalen na vrijkomen chloorgas

Op vakantiepark Het Grote Zand in Hooghalen is chloorgas vrijgekomen. Dat gebeurde bij werkzaamheden in de technische ruimte, waar twee chemische stoffen onbedoeld met elkaar werden vermengd. Een deel van het park wordt uit voorzorg ontruimd, meldt Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

Doordat het misging met het mengen van vloeistoffen, ontstond een chemische reactie. "Een persoon is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht", vertelt woordvoerder Marcel van Alphen van de VRD.

Deur staat open, gas komt vrij

Het slachtoffer ontkwam, maar liet de deur van de technische ruimte open. Daardoor komt een "typische chloorlucht" vrij, die verder over het park trekt.

Specialisten van de brandweer bereiden zich voor om het vat met chemische stoffen weer te openen. "Maar dat doen we niet voordat we het park ontruimd hebben." Volgens Van Alphen gaat het om ongeveer veertig woningen, in een straal van vierhonderd meter rond het zwembad, waaruit bewoners moeten vertrekken.

'Ontruiming verloopt rustig'

De gemeente Midden-Drenthe bekijkt waar bewoners tijdelijk onderdak kunnen vinden. Ook twee huizen buiten het park zijn ontruimd. De ontruiming verloopt rustig, ziet een verslaggever van RTV Drenthe.

Nadat bewoners het park hebben verlaten, wordt het gas gecontroleerd vrijgelaten. "We halen de dop van de ketel. Daarna verwachten we dat het incident weer stabiel is", aldus Van Alphen. "Het advies om ramen en deuren te sluiten, blijft onverminderd van kracht."

Het treinverkeer op het traject tussen Assen en Hoogeveen is niet stilgelegd. De VRD heeft dat afgewogen en geconcludeerd dat dat niet nodig is. Ook het verderop gelegen Herinneringscentrum Kamp Westerbork ondervindt geen gevolgen van het vrijgekomen chloorgas. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten.