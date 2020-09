Kunstenaar zet Assen op papier met inkt en een tandenstoker

'Inkt is fenomenaal'

Wanneer Drukker na het afmaken van zijn eerste tekening voor dit project begint te praten over zijn werk beginnen de ogen van de 62-jarige kunstenaar te glunderen. "Die inkt is fenomenaal, en ook meedogenloos. Als het verkeerd zit, dan kun je er niets meer aan doen. Dan moet je het daar mee doen", aldus Drukker.

De uitdaging voor de kunstenaar zit hem in het feit dat hij met tandenstoker de inkt op papier zet, niet met een kroontjespen zoals gebruikelijker. "Met een kroontjespen wordt het vaak een vloeiende lijn, echt heel elegant. Maar dit vind ik spannend, het vraagt veel van je." Over een tekening doet Drukker ongeveer een uur.

Tekst gaat verder onder de video:

Nostalgie

De tekeningen zijn onderdeel van een kunstproject bedacht door de VVV in Assen. Die wilden graag mooie tekeningen van de stad die over honderd jaar ook nog te bewonderen zijn. Het project is voor Drukker een en al nostalgie, de kunstenaar die op verschillende plekken in de wereld heeft gewoond bracht zijn jeugdjaren door in de Drentse hoofdstad.

"Assen heeft ontzettend veel mooie elementen. Denk aan de oude herenhuizen, kleine arbeidersstraatjes en de kleine woninkjes. Helaas is er ook veel moois verdwenen in Assen. Bijvoorbeeld Bellevue, waar ik zo van hield", vertelt Drukker.

De plekken die Drukker tekent zijn grotendeels door hemzelf uitgekozen, maar ook kunnen andere mensen via de VVV nog nieuwe ideeën insturen. "Ik teken Assen overigens niet zoals je het op een ansichtkaart zal zien", voegt de kunstenaar daar aan toe. Natuurlijk gaat hij op zoek naar de bekende en beroemde plekjes, "maar", voegt hij daar aan toe: "ik kan ook al gecharmeerd zijn van een hekje met een fiets ertegenaan."

Looproute

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle tekeningen gebundeld worden in een boekwerk. Maar ook is het de bedoeling dat er een looproute komt langs de plekken waar Drukker is geweest. Daar zullen de tekeningen ook te bewonderen zijn.