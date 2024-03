Ingrijpen bij een rommelerf: 'Veel gemeenten zitten met de handen in het haar'

Het opruimen van een perceel is volgens advocaat Ayla Bosma vaak geen blijvende oplossing. "In veel gevallen zal de overtreding na verloop van tijd weer terugkeren, waardoor een gemeente gedwongen wordt om nogmaals tijd en middelen te steken in het handhavend optreden."

Permanente ontruiming

Dit geldt dus ook voor de ontruiming van het terrein in Barger-Oosterveen, waar de gemeente gisteren voor de derde keer ingreep. "Is de overtreder niet bereid om hulp te aanvaarden of heeft de hulp niet het gewenste effect, dan zijn er gevallen denkbaar waarbij een woning permanent ontruimd kan worden", zegt Bosma tot slot. "Ook dan is het echter belangrijk om te assisteren in het zoeken naar een geschikte woonruimte en de juiste hulp. De kans is anders aanzienlijk dat het probleem zich slechts verplaatst."