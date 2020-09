Wiebes: Gaskraan Groningen verder dicht, gasopslag Norg alternatief

De gaskraan in Groningen gaat nog verder dicht dan aanvankelijk gedacht. Dat schrijft verantwoordelijk minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Komend jaar wordt 8,1 miljard kubieke meter gas gewonnen in plaats van de oorspronkelijke 9,3 miljard kuub.

Het is de bedoeling dat de gaskraan in Groningen over tien jaar helemaal dichtgaat. De maatregelen van de afbouw liggen op schema volgens Wiebes en er zijn verschillende alternatieven gevonden. Eén daarvan is de gasopslag Norg bij Langelo. Deze wordt sneller gevuld met pseudo-Groningengas. Dit is hoogcalorisch gas dat is gemengd met stikstof. Hierdoor is minder gas nodig uit het Groningenveld.

"Het Groningenveld kan definitief dicht zodra het veld ook in uitzonderlijke situaties niet meer nodig is voor de leveringszekerheid", schrijft Wiebes.

Afspraken met Norg

Verder geeft Wiebes meer duidelijkheid over de afspraken rondom Norg: "Over de inzet van Norg heb ik met de eigenaren Shell en ExxonMobil de principeafspraak gemaakt dat de gasopslag tot en met september 2027 wordt ingezet om de gaswinning te zoveel mogelijk te beperken". Conclusie is dat de gasopslag beschikbaar blijft, ook als het Groningenveld straks dicht is. Dit om ervoor te zorgen dat er alsnog genoeg gas voor iedereen beschikbaar is

Vanaf 2022 is het veld alleen nodig in uitzonderlijke situaties, zoals verstoringen in het gassysteem in combinatie met een lage temperatuur. Vanwege het zachte weer is er dit jaar al veel minder gas nodig dan verwacht. Daardoor komt de productie in het lopende jaar waarschijnlijk voor het eerst sinds eind jaren 60 onder de tien miljard kuub.

Volgens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de verantwoordelijke toezichthouder, is de impact op het aardbevingsrisico in alle scenario's "zeer beperkt".

