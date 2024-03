Nieuw onderzoek naar moord op Antoinette Bont: 'Ik weet zeker dat het wordt opgelost'

Bijna 30 jaar geleden werd de 24-jarige Antoinette Bont op gruwelijke wijze vermoord. Haar lichaam werd in delen teruggevonden door de politie. De dader is nooit gevonden, maar nu is er toch een ontwikkeling in de zaak. Het OM heeft een verdachte om DNA gevraagd.

Antoinette Bont was een drugsverslaafde prostituee die verdween van de tippelbaan in Groningen, blikt Telegraaf-journalist Mick van Wely terug. Hij volgt de zaak al 25 jaar. RTV Noord sprak met Van Wely.

"Een paar dagen later dook haar romp op, verpakt in plastic en touwen, in het Winschoterdiep. En later werden haar ledematen teruggevonden in Peize in een Edontas (een sporttas, red.)."

Andere moord in zelfde periode

Bont zou gemarteld zijn voor haar dood. Haar hoofd is nooit gevonden. De reden dat er nu DNA van een verdachte wordt opgevraagd komt volgens Van Wely door een andere moord in dezelfde periode. "Dat was de moord op de coffeeshophouder Harry Roo."

Volgens Van Wely zijn er overeenkomsten tussen de beide moorden. Zo werden de lichaamsdelen verpakt in plastic en omwikkeld met touwen in het water teruggevonden. Daarom vraagt de recherche nu af of er een verband is tussen beide zaken.

Veroordeeld voor de moord

"In theorie is het mogelijk. Er is nu uitgebreid onderzoek gedaan. Dus sporen die zijn gevonden op het lichaam van Antoinette Bont, worden nu vergeleken met andere sporen, ander DNA. Nu is er DNA gevraagd aan Henk E., de man die destijds veroordeeld is voor de moord op Harry Roo."

E. heeft aangegeven dat hij wil meewerken aan het onderzoek en DNA wil afstaan. Van Wely: "Hij heeft altijd ontkend dat hij ook maar iets te maken heeft met de moord op Antoinette Bont, en hij hoopt heel erg dat de zaak wordt opgelost."

Nog steeds bang om mond open te doen

Of Henk E. het nu gedaan heeft of niet, Van Wely is er van overtuigd dat de misdaad opgelost wordt. "Hoe moeilijk het ook is. Er zijn toch wel veel sporen op de lichaamsdelen. Maar ook het feit dat de lichaamsdelen werden gevonden in een Edontas. Die tas moet van iemand zijn."

Ook denkt hij dat er nu nog mensen in het prostitutiecircuit zijn die nog steeds bang zijn om hun mond open te doen. "Maar uiteindelijk toch hun verhaal willen doen als bepaalde mensen overlijden. Het is geen kansloze zaak."

Uitsluiten is ook onderzoeken