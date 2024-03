Geschiedenis blijft leven in Nieuw-Buinen: lokale verzetshelden krijgen straatnaam

'Zij had oneindig veel moed'

Jan-Willem van de Kolk verdiepte zich in de geschiedenis van Annie Post-Salomons. Zij had niet in dit rijtje mogen ontbreken, vindt Van de Kolk. "Ze was een bescheiden vrouw met veel moed, oneindig veel moed. Ze heeft heel veel doorstaan in de Tweede Wereldoorlog."

Post-Salomons is de enige van dit viertal die de oorlog heeft overleefd. Tijdens de oorlog ving zij thuis in Kampen onderduikers op. "Soms wel twintig tegelijk, dat is een bijzondere daad", vertelt Van de Kolk.

Historicus Jacco Pranger kent de levensverhalen van Klaas Salomon Pomp en Berend Trip. Pranger: "Klaas was beter bekend als Meester Pomp", zegt hij. Pomp werd opgepakt toen alle leraren werden opgepakt, omdat hij tegen de invoering was van Duitse les op school.

Berend Trip was onderdeel van de meistaking, hij riep het dorp op om te gaan staken. "Niet iedereen gaf hier gehoor aan en toen werd hij opgepakt. Dezelfde dag is hij vermoord", vertelt Pranger.

Het begin is gemaakt, nu verder?

"Dit zijn niet de enige vier verhalen van verzetsstrijders uit de omgeving, misschien kunnen er in de toekomst nog meer straten vernoemd worden", aldus Peter Zwiers. Hij is de indiener van het voorstel tijdens de gemeenteraad. "Onder dit voorstel staan handtekeningen van alle raadsleden. Iedereen is enthousiast, dus dit gaat gewoon gebeuren."

Voor de familie Buwalda is het een eer dat Douwe Mik in het rijtje met verzetshelden staat. "Als mijn moeder dit had meegemaakt, dan had ze dat zo mooi gevonden. Ze was enorm trots geweest", vertelt Jannie.