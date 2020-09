Belangstelling voor valkruid groeit

Arnica - of valkruid - wordt bedreigd door stikstof, verzuring, inteelt, uitsteken... Maar voor de bekende arnicazalfjes is heel wat van die planten nodig. Het belangrijke ingrediënt voor die zalfjes wordt bijvoorbeeld gehaald in Dwingeloo, waar het bij de kwekerij van Willems in de zomer een grote gele bloemenzee is.

Er zijn maar een paar bedrijven die het kweken maar er komt meer belangstelling voor het gewas. Willems geeft aan dat farmaceuten er veel belangstelling voor hebben. Mogelijk dat er op de Groningse zandgronden ook valkruid komt te staan.

Meer over valkruid in Drenthe zie je in deze ROEG! special.