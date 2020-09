Man (31) uit Emmer-Compascuum aangehouden na bootjesruzie

Een 31-jarige man uit Emmer-Compascuum is aangehouden voor een ernstige mishandeling die gistermiddag heeft plaatsgevonden in Giethoorn. De politie sluit ook meerdere aanhoudingen niet uit.

Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De mishandeling vond plaats langs het Binnenpad in Giethoorn. Er waren volgens de politie in Overijssel meerdere personen bij het conflict betrokken, Wat de oorzaak van het conflict is, is nog niet bekend. De politie spreekt in ieder geval van een 'forse mishandeling'.

'Paar flinke klappen'

Maurizio Parrella (24) zag hoe het slachtoffer naar de keel werd gegrepen en klappen kreeg van een andere man. "Het gebeurde schuin tegenover ons", zegt de medewerker van een restaurant. "Ik hoorde opeens een hoop geschreeuw, bekvechten. Op het water was er al iets gebeurd. Twee mannen hadden het met elkaar aan de stok, eentje lag er in het water. Ze waren elkaar aan het opjagen, vanaf de boten zijn ze op het land gegaan. Daar werd het slachtoffer bij de keel gepakt en hij kreeg een paar flinke klappen.''

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident heeft de politie het Binnenpad afgesloten. De politie onderzoekt volgens het AD nog wat zich die zondagmiddag allemaal heeft afgespeeld in het bij toeristen populaire waterstreekdorp.

