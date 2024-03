Nijeveen is klaar voor volgende stap richting multifunctioneel centrum

Tot dusver hebben vrijwilligers zich beziggehouden met de voorbereidingen zoals schetsen en berekeningen, maar de volgende stap is om het plan verder uit te werken. Dan gaat het onder meer om een haalbaarheidsstudie en gedetailleerder onderzoek naar de kosten en opbrengsten. Omdat dit complexer is, wil de groep daar graag professionele ondersteuning bij.

Gebouwen zijn verouderd

Het idee is afkomstig vanuit de verschillende sectoren in Nijeveen. De drie kerken staan achter het plan, net als de sportverenigingen, de beide scholen en de dorpsvereniging. En de ondernemersvereniging ondersteunt het. Zij zijn met z'n allen gaan zitten om het over de toekomst van het dorp te hebben. De beste oplossing: een multifunctioneel centrum.