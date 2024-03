Gesprekken met verdachte verpleegkundige WZA blijven geheim

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt opnieuw geen medische informatie over de verdachte verpleegkundige Theodoor V. uit Veenhuizen. De rechtbank in Assen vindt de privacy van de verdachte zwaarder wegen dan het belang van de informatie voor het strafrechtelijk onderzoek.

Het OM wilde inzage in de verslagen van gesprekken die Theodoor V. heeft gevoerd met een praktijkondersteuner van zijn huisarts. De praktijkondersteuner weigerde dat omdat zij haar medisch beroepsgeheim niet wil doorbreken.

Verklaringen van V.

De praktijkondersteuner verwees V. uiteindelijk door naar GGZ Drenthe. Die instelling trok in april 2023 aan de bel vanwege de vermoedelijke betrokkenheid van de verpleegkundige bij het voortijdig laten overlijden van COVID-patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.