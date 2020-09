Jan Oosting groeide op in Noorder Dierenpark: ‘Er gebeurde wekelijks iets bijzonders’

"Als klein jongetje hoorde ik 's nachts aan de geluiden van de dieren hoe laat het was. Rond 00.30 uur hoorde ik bijvoorbeeld de kraanvogels, een uur later de wolven en hyena's. Het waren vaste tijden waarop de dieren geluiden produceerden", vertelt Oosting terwijl hij naar het raam van zijn voormalige slaapkamer kijkt.



Het is slechts een van de vele herinneringen die Oosting heeft aan de oude dierentuin, de plek waar hij zijn hele jeugd woonde: "Er gebeurde wekelijks wel iets bijzonders", vertelt Oosting met glunderende ogen. De tentoonstelling is ingedeeld in vijf blokken, die elk een periode van het Noorder Dierenpark weergeven. In het eerste blok zijn bijvoorbeeld de beginjaren van de oude dierentuin te zien. "Ik heb veel materiaal verzameld, zoals oude foto's, tekeningen en ontwerpschetsen van de dierentuin." Volgens Oosting is met name over die begintijd weinig bekend.

"Mijn vader had als klein jongetje de droom om directeur van Artis te worden. Hij hield vast aan die droom en dat leidde tot de opening van het Noorder Dierenpark in 1935." Centraal in de voorstelling staat een doolhof, gemaakt van balen hooi. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielden onderduikers zich schuil op de hooizolder in de dierentuin, boven de olifanten, tijgers en leeuwen. Om bij die plek te komen moest men eerst door een doolhof van hooibalen. In geval van nood konden de onderduikers zich via een luik naast de olifanten laten vallen.

Oosting's zus, Aleid Rensen, die in 2016 overleed, schreef een paar jaar voor haar dood het boek 'De verdwenen dierentuin' maar daarin beschrijft zij vooral de periode vanaf 1970. Het jaar waarin Aleid samen met haar partner de dierentuin overnam van haar vader. Het boek van Jan Oosting is naar eigen zeggen een mooie aanvulling die de geschiedenis van de dierentuin compleet maakt.



De tentoonstelling is te zien tot en met 15 november in CBK Rensenpark. Het boek gaat eind deze week naar de drukker en wordt binnenkort uitgebracht. Oosting hoop het eerste exemplaar binnenkort in de expositieruimte te kunnen presenteren.