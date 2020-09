VVD Tynaarlo wil ook veiliger route voor fietssnelweg bij Vriezerbrug

De VVD wil daarom de route bij Tynaarlo honderden meters oostwaarts opschuiven. En dus niet pal langs het kanaal laten lopen, maar via de oostkant van het bedrijvenpark en de Onlandweg.

Veiliger via rotonde carpoolplaats

De oversteek van de gebruikers van de fietssnelweg komt dan ter hoogte van de rotonde bij de carpoolplaats Vries vlakbij de A28. Daar ligt nu al een fietsoversteek. In de ogen van de VVD is die vele malen veiliger dan een oversteek bij de brug via middengeleiders. "Daar rijdt het verkeer toch al snel 80 kilometer, en dat is bij deze rotonde wel anders", zegt VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters.

Dat houdt in dat het tracé voor de doorfietsroute bij Tynaarlo langs de oostelijke rand van bedrijvenpark Vriezerbrug komt te lopen, vlakbij de A28, en niet over de Watermolendijk aan de westkant van het bedrijvenpark.

Zelfde fout dreigt

Volgens VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters dreigt de oversteek bij de Vriezerbrug die B en W willen, straks hetzelfde gevaar op te leveren als de veelbesproken oversteek die er ooit was naar de sportvelden van Tynaarlo. "Tegen die onveilige situatie is jarenlang geprotesteerd. Vooral na een dodelijk ongeluk", zegt Pieters.

Mede door protesthandtekeningen vanuit het dorp Tynaarlo, geinitieerd door de jeugd, ligt daar sinds eind vorig jaar een rotonde, met dank aan de provincie. "Daarmee is de oversteek stukken veiliger geworden. Ga nu bij de Vriezerbrug niet dezelfde fout maken en hetzelfde gevaar creeëren", stelt fractievoorzitter Gezinus Pieters.

Wijzigingsvoorstel in raad

De VVD komt daarom vanavond in de gemeenteraad van Tynaarlo met een wijzigingsvoorstel voor de fietssnelweg, om het door B en W gekozen traject te schrappen. Dat wordt in elk geval gesteund door de PvdA, en mogelijk door de fractie Gemeentebelangen.

De oppositiepartijen geven daarmee gehoor aan de dringende oproep, die vorige maand al werd gedaan door een groep bewoners en ondernemers van het bedrijvenpark Vriezerbrug. Die willen ook graag verplaatsing van de doorfietsroute richting het oosten, tussen bedrijventerrein De Vriezerburg en de A28.

Variant Onlandweg

Bedoeling is dat de voorgestelde variant over de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal wordt gewijzigd in de variant Onlandweg. Ook al is die duurder, want in plaats van 115.000 euro is er dan 252.500 euro nodig. Maar die meerkosten moeten voor rekening moeten komen van de provincie, via een hogere subsidie uit de rijkspot Brede Doel Uitkeringen. Tynaarlo's bijdrage gaat niet verder dan een ton.

Volgens de liberalen ligt de route, als die oostelijk opschuift, bovendien wat dichter bij het dorp Tynaarlo, "wat woon-werkverkeer gebruik mogelijk ook stimuleert vanuit het dorp", zo voorziet de VVD. De partij twijfelt er sowieso al aan of er wel zoveel woon-werkverkeer uit de gemeente gebruik zal maken van de doorfietsroute. "Door te kiezen voor het tracé Onlandweg, ontstaat er ook een wat gevarieerder beeld, in plaats van het rechttoe rechtaan fietspad, wat het beoogde recreatieve gebruik zal stimuleren", stelt de VVD.

'Kortste route ideale route'

Volgens B en W is de route pal langs het Noord-Willemskanaal, ten westen van het bedrijvenpark, 'de meest ideale route'. "De route over de oostkade van het kanaal is de meest directe verbinding, waar fietsers ook qua gevoel toch al snel voor kiezen", aldus B en W. "Want een fietser neemt altijd de kortste route."

De variant via de Onlandweg bij de carpoolplaats en langs de oostkant van het bedrijvenpark doorkruist volgens het college bovendien toekomstige ontwikkelingen aan die kant van Tynaarlo. Ze loopt de route over twee bedrijfskavels, die de gemeente nog wil uitgeven. "Hierdoor verkleint het uitgeefbaar oppervlak en vermindert mogelijk de aantrekkelijkheid van deze kavels."

Snelheid lager

Het college erkent wel dat de oversteek van de Vriezerweg vlakbij de brug in de huidige situatie niet geschikt is als oversteekplaats straks voor de fietssnelweg. "Daarom is in het voorstel ook een herinrichting gepland. We willen de mogelijkheid creëren om in twee keer over te steken en bovendien moet de snelheid worden verlaagd. Dit leidt tot een verkeersveilige oversteek van de doorfietsroute over de provinciale weg", aldus B en W.

Vanavond bespreekt de raad van Tynaarlo de varianten voor de fietssnelweg. Dat moet over twee weken leiden tot een besluit.

