Marco Schuitmaker verrast door winst Edison: 'Motivatie om nog harder te werken'

Het was gisteren een bijzondere avond voor Marco Schuitmaker (24) uit Peize. De zanger kreeg een Edison - de meest prestigieuze muziekprijs van Nederland - in de categorie 'Hollands'. "Het is een soort kroon op het werk van afgelopen jaar. Dat is wel heel bijzonder", blikt Schuitmaker terug.

Zonder verwachtingen liep hij gisteravond de zaal in. "Zo'n dag begint op de rode loper. Dan weet je: het gaat zo gebeuren. Ik heb altijd geleerd om nergens van uit te gaan. Dan is alles wat op je pad komt mooi meegenomen."

Ontlading

Toen hij zijn naam hoorde bij de bekendmaking, kon hij het in eerste instantie niet geloven. "Die ontlading is heel groot. Toen ik mijn naam hoorde dacht ik: dit is een droom."