Wethouder Doeven verlaat college Westerveld, Schoenmaker vervanger

Vorig jaar werd Doeven landelijk bekend toen hij als locoburgemeester betrokken raakte bij het afschot van de wolf in Wapse nadat het dier een inwoner uit de gemeente had aangevallen. Het onderzoek naar het incident loopt nog, onder andere ook naar Doeven tegen wie aangifte werd gedaan.

Turbulente tijden

Doeven is van 2010 tot 2018 raadslid geweest voor de lokale partij DSSW-SW, wat inmiddels DSW heet. In 2018 werd Doeven als wethouder benoemd nadat hij in datzelfde jaar zijn plek in de gemeenteraad kwijtraakte aan partijgenoot Alfred Schoenmaker.