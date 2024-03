Bewoners vakantiepark Hooghalen voorlopig nog niet terug: 'We amuseren ons wel'

Ernest de Rijk en zijn vrouw moesten weg van het park en zijn nu al zo'n zes uur van huis. "Vanochtend reden we nietsvermoedend weg om boodschappen te doen in Beilen. Toen zagen we allemaal brandweer en politie. We dachten dat het een brandje zou zijn. Maar we kwamen terug en alles was dicht."