Opnieuw geld voor ondertiteling RTV Drenthe

Het geld van de provincie is een tijdelijke bijdrage in afwachting van een vast bedrag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

'Iedereen doet ertoe'

Gedeputeerde Yvonne Turenhout zegt de ondertiteling erg belangrijk te vinden: "Het is goed dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat iedereen ertoe doet. Met deze subsidie willen we ervoor zorgen dat het nieuws voor al onze inwoners toegankelijk is, ook voor degenen die moeite hebben met horen."