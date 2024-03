VVD Hoogeveen wil plan voor leeg terrein bij sportpark Schutlanden

De VVD in Hoogeveen wil dat de gemeente werk maakt van het braakliggende terrein naast voetbalvereniging De Weide. "Het is een unieke kans om er iets moois te ontwikkelen", vindt fractievoorzitter Ronald Klok.

Hij en zijn partij hebben daarom vragen gestuurd met dat verzoek richting het college van Hoogeveen. Volgens de VVD is het van de zotte dat het veld nog steeds leeg is en hoopt dat de gemeente met een plan komt voor het gebied.

Of dat gaat gebeuren moet blijken, binnen een aantal weken verwacht de fractie antwoorden op de vragen. De gemeente is in ieder geval geen eigenaar van de grond, dat blijkt uit gegevens van het kadaster. De vraag is dus wat er mogelijk is.

Woningnood

Als het aan Klok ligt, wordt er gekeken naar plek voor sportclubs of woningbouw. "Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben we voor de grap al eens een oranje huisje op het terrein gezet. De woningnood is nijpend en daar kan je iets aan doen met deze ruime plek."

Ook zou het terrein ruimte kunnen bieden aan andere sporten, zoals honkbal, denkt hij. Dan zou de gemeente wel in gesprek moeten met de eigenaar van de grond, voordat het zover is. "Het is zonde als het leeg blijft, hopelijk kan de gemeente iets doen of in gesprek gaan met de eigenaar van het terrein", aldus Klok.

Uitbreiding park

De VVD stelde in december ook vragen over de uitbreiding van sportpark de Schutlanden in De Weide. Daar zijn onder andere voetbalvereniging De Weide en racketclub De Weide gevestigd. De fractie wilde weten wat er mogelijk was op het terrein.

De racketclub kwam zelf ook met een plan voor uitbreiding op het park. Ze waren er ideeën voor extra padelbanen en een rackethal. Ook is er gepolst of hockeyvereniging H.H.C. van het Bentinckspark naar de Schutlanden wilde verhuizen. De club zag daar echter geen heil in. Een nieuwe entree en parkeerplaats richting het sportpark werden ook genoemd.

Verkeersveiligheid

In januari heeft de gemeente gereageerd op deze vragen van de VVD en het plan van de racketclub. Hoogeveen liet weten geen aanleiding te zien om het park opnieuw in te richten. Met name omdat de hockeyclub niet wilde verhuizen en de racketclub al padelbanen had gerealiseerd en dus koos voor renovatie op eigen terrein.

Een nieuwe rotonde en parkeerplaats zouden niet niet nodig zijn volgens Hoogeveen. Onderzoek van de gemeente zou uitwijzen dat de toegang naar het sportpark veilig genoeg is.

De VVD laat het daar niet bij zitten en vraagt in een nieuwe reactie om nog eens naar de verkeersveiligheid bij de entree van v.v. De Weide langs de Jos van Aalderenlaan te kijken. "Het is van groot belang dat de toegang tot het sportpark veilig is voor zowel bezoekers als omwonenden."